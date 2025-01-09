AKP'li eski vekil Zehra Taşkesenlioğlu sahte faturayla vergi kaçırmıştı! Dosyasında yeni gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ni denetledi. 28 Haziran 2022 tarihli Vergi İnceleme Raporu’nda, eski AKP Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun da ortağı olduğu dönemde şirketin “sahte fatura kullandığı” belirtildi.

SAVCILIK TOPU BAKANLIĞA ATTI

Müfettişler raporlarda, Taşkesenlioğlu’nun şirketinin “Sahte fatura kullanarak” vergi kaçırdığına vurgu yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 24 Eylül 2024’te görevsizlik kararı verilerek, dosya “Gereğinin takdir ve ifası için” Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilip, dava açılmasının vergi incelemesi sonucuna bağlı olduğu belirtilmişti.

Taşkenelioğlu hakkında hazırlanan raporda “Aztekin İnşaat Şirketi’nden KDV hariç 100 bin TL, KDV dahil 118 bin TL tutarında sahte fatura kullanmıştır. Kullanılan sahte faturalara ait KDV’lerin indirim KDV’ler içindeki payı yüzde 30 dolayındadır. Bu da 18 bin TL’ye denk gelmektedir” denilmişti.

MALİYE BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, naylon faturalarla vergi kaçıran eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun dosyası için görevsizlik kararı verdi. Dosya ‘‘gereğinin yapılması’’ için Maliye Bakanlığı’na gönderildi.

“YİNE GÜNLERCE SÖVDÜRECEKSİNİZ”

Zehra Taşkesenlioğlu vergi müfettişleri tarafından daha önce sahibi olduğu şirkete ceza kesildiğini doğrulayarak itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Taşkesenlioğlu, “Evet iki, üç faturada bir takım hatalar buldular. Ben şirketi 2019’da boşandığım Ünsal Ban’ın şoförüne devrettim. Sonra da bu şirket bir başkasına devredildi. Sonra 80 bin TL gibi ceza geldi dediler gidip cezamı ödedim. Üç kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz” demişti.