Milyonlarca insan, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam miktarını merak ediyor. Enflasyon altında iyice alım gücü düşen asgari ücret hakkında çeşitli kulis haberleri basına sızmaya başladı.
TGRT Haber televizyonunda yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konuşan AKP eski Milletvekili Ali Turan asgari ücretin 27 bin TL'nin üzerinde olacağını ancak üst sınırın sınırlı kalacağını savundu.
Turan, "Asgari ücret 28 bin 500 lirayı geçmez. Önemli olan fiyat istikrarını sağlamak, alım gücünü artırmak" ifadelerini kullandı.