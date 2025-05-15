AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!

AKP’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisine yönelik yaptığı eleştiriler sonrası ihraç edilmişti. Kocabıyık, bu sefer İmamoğlu’na yapılan operasyona ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Kocabıyık, “19 Mart'ta İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi kumpas düzenlendi. Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu” dedi.

KOCABIYIK: ERDOĞAN SEN KENDİNE DARBE YAPTIN HABERİN YOK”

19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki cezaevinde bulunuyor. İmamoğlu’nun cezaevine girmesine AKP’nin eski vekili Hüseyin Kocabıyık’tan sert tepki gelmişti. Kocabıyık, “Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” ifadelerini kullanmıştı.

“EKREM İMAMOĞLU'NA BİR SİYASİ KUMPAS DÜZENLENDİ”

Sözleri sonrası Kocabıyık, partisinden ihraç edilmişti. Bu sefer Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'na siyasi kumpas düzenlendiğini öne sürdü. Halk TV canlı yayınında konuşan Kocabıyık, “19 Mart'ta İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi kumpas düzenlendi. Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ'NİN DE MUHALİFİ DEĞİLİM”

Kocabıyık, AKP ve Erdoğan muhalifi olmadığının altını çizerken, “Demokrasi mücadelesi vereceğim diye kaç davadan yargılandım bilmiyorum... O gün ne için itiraz ettiysem bugün de o yüzden itiraz ediyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın muhalifi değilim ki, ben AK Parti'nin de muhalifi değilim" ifadelerini kullandı.