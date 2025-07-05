AKP’li eski vekilden ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Birisi AKP’yi tasfiye edecek şartları hazırlanıyor'

AKP'nin kurucularından Hüseyin Kocabıyık, CHP'ye yönelik operasyonlara çok sert tepki gösterdi. X hesabından açıklamalarda bulunan Kocabıyık, hükümete ve parti yönetimini hedef aldı.

"BİRİSİ AK PARTİ'Yİ TASFİYE EDECEK ŞARTLARI HAZIRLIYOR"

Kocabıyık, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Birisi AK Parti'yi tasfiye edecek şartları hazırlıyor. Ak partinin sonu 28 Şubat’ın sonu olacak bu gidişle.

Geçmişte birlikte siyaset yaptığım arkadaşlara bütün bilgim ve tecrübemle söyleyeyim: bu işleri yapan ve yaptıran kişi, her kimse, bilin ki iyi niyet taşımıyor. Vatan ve millet için değil, kendisi için çalışıyor. Herkesin vicdanı var, herkes ülkesini seviyor. Sorun bakalım vicdanlarınıza dürüstçe, şu olanlar Türkiye’nin iyiliğine mi?

"HANİ İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRECEKTİK?"

Hani iç cepheyi güçlendirecektik? Şimdi CHP, genel merkezinde hareketsizce oturacak mı sanıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu operasyonunun maliyetinin milyarlarca dolar olduğu söyleniyor. Bu işleri yapanların niyetini sorgulasın herkes. Türkiye’nin tüm savunma refleksleri çökertiliyor, herkes seyrediyor."

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere operasyon dalga dalga devam ediyor. 19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile başlayan süreçte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişiye gözaltı kararı verildi.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki 2 kişi gözaltı kararı verilirken, toplamda 18 kişi için gözaltı kararı verilmiş oldu.