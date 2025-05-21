AKP'li eski vekilin eski eşi kaçacakken yakalandı

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

AKP'Lİ VEKİL DE İFADE VERMİŞTİ

11 kişi hakkında açılan söz konusu davanın iddianamesinde, Ban’ın eski eşi, eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da savcılıkta verdiği ifade de yer almıştı. Taşkesenlioğlu, “…bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks hisse senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu konuyu araştırırsa başka hisse senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır. Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri şoförü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Abisi Ünal Ban gibi şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Yukarıda bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu işlemler ile ilgili delillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum” demişti.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

30 Nisan 2025 tarihinde de Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı iddia edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ban, 29 Ağustos 2022’de “kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma”, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ban, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022'de serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022'de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ban, tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan bir gün sonra, , “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu dokuz kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten’in tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023'te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.

14 Şubat 2023'te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş’ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti. Ban, 13 ay sonra , kara para aklama suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.