AKP'li eski veril Taşkesenlioğlu'nun boşanma davasından yeni dava çıktı! Ünsal Ban hakkında cinsel saldırı davası

Sedat Peker, dönemin AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’ı tehdit ettiğini söylediği bir videoyu ifşa etmişti. Bu videonun ardından gündeme SPK'da rüşvet iddiaları gündeme oturmuştu.

AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu yüklü miktarda tazminat talep ettiği boşanma davası dilekçesinde Ünsal Ban’a 2,5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığını, tazminat ödeyebilecek durumda olduğunu öne sürmüştü.

Boşanma davası sırasında ortaya dökülen yüksek rakamlar SPK'da rüşvet iddialarını gündeme getirmişti.

BOŞANMA DAVASINDA CİNSEL SALDIRI DAVASI ÇIKTI

Eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban arasında 2023 yılında sonuçlanan boşanma davası sırasında mahkemede tanık olarak dinlenen bir kadının cinsel taciz ve saldırı iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Kadının mahkemede yaptığı açıklamalar, Ünsal Ban hakkında ayrı bir ceza davası açılmasına neden oldu.

Tanık olarak dinlenen kadın, iş görüşmesi amacıyla Ban ile bir araya geldiğini ve bu süreçte cinsel taciz ve saldırıya uğradığını iddia etti. Mahkemede verdiği ifadesinde, Ünsal Ban’ın kendisine fiziksel ve psikolojik baskı yaptığını ve iş ilişkisi bahanesiyle uygunsuz taleplerde bulunduğunu belirtti. Kadının bu beyanları üzerine boşanma davasını yöneten hakim, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK CİNSEL SALDIRI NEDENİ İLE DE DAVA AÇILMASINA KARAR VERDİ

Savcılık, tanık kadının ifadelerini ve olaya ilişkin delilleri inceleyerek Ünsal Ban hakkında "cinsel taciz" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından dava açılmasına karar aldı. Kadının beyanlarının yanı sıra olayın gerçekleştiği iddia edilen ofis ve otel kayıtları ile iletişim delilleri de dosyaya girdi. Şüpheli Ünsal Ban tüm suçlamaları reddetse de savcılık soruşturma sürecini tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban’ın boşanma süreci 2023 yılında sonuçlanmış ancak bu süreçte ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma davasında taraflar arasında ekonomik ve kişisel çatışmalar yaşandığına dair haberler basına yansımıştı. Şimdi ise cinsel taciz ve saldırı iddiaları, bu olayları yeniden gündeme taşıdı.