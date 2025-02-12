AKP'li eski yönetici birçok iş adamını dolandırdı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
AKP'li eski yönetici birçok iş adamını dolandırdı

Diyarbakır’da kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla aralarında eski AK Parti İl Yöneticisi H.D.’nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla, kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, çok sayıda kişinin dolandırıldığı suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Bu kapsamda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonla aralarında eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticisi H.D.’nin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, iş insanlarından para topladıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki sorgu işlemleri sürüyor.

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