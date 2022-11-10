AKP'li isim istifa etti. Partime yeterli desteği veremeyeceğim dedi

AKP Avanos İlçe Başkanı Fatma Parmaksız, seçim döneminde partisine yeterli desteği veremeyeceği için görevinden ayrıldığını açıkladı.

3 yıldır İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Parkmaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "2019 Ekim ayında devraldığımız ilçe başkanlığı görevini görev süremiz olan 3 yıl boyunca ben ve ekibim layığı ile ifa etmiş bulunmaktayız.

Bu süreçten sonra hem iş yoğunluğum sebebiyle hem de beni her zaman manevi olarak destekleyen babamın vefatı sonrasında, önümüzdeki önemli seçim periyodunda partime yeterli desteği veremeyeceğimi düşündüğüm için tekrar aday olmayacağımı bildiririm" ifadelerini kullanarak, bir kez daha aday olmayacağını söyledi.