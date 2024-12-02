AKP'li Fatma Şahin'den Erdoğan'ı çılgına çevirecek açıklama. Ekol TV canlı yayınına katıldı

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ekol TV’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Sorgusuz Sualsiz” programında konuşan Şahin, sığınmacıların güvenli geri dönüşünün önemine değindi.

Şahin, Halep yolunun açılması gerektiğini belirterek, Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönmesi için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, sığınmacıların gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak adına Türkiye’nin üzerindeki sorumluluğun arttığını söyledi.

“Halep yolunun açılması ve insanların vatanlarına geri dönmesi gerektiği konusunda genel bir kanaatimiz var” diyen Şahin, yerel yönetimler olarak bunun altyapısını oluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

Ayrıca, sığınmacıların zorla değil, kendi istekleriyle geri dönmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin mülteciler için ev sahipliği yaparken onların güvenliğini de gözettiğini ifade etti.

ERDOĞAN SURİYELİLERİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önce MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin kapılarının mültecilere her zaman açık olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline, kucağına atmayacağız." dedi.

Siyasi otoriteler "Fatma Şahin mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönmesini savunurken, Erdoğan Türkiye’nin sığınmacılara kalıcı olarak ev sahipliği yapma politikasını sürdüreceğini belirtmişti. Bu durum, parti içindeki farklı görüşlerin yansıması olarak da değerlendirilebilir" yorumunu yaptı.