İktidara yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Zihni Çakır'ın gece saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Çakır'ın evinde de arama yapıldığı aktarıldı. Mahkemeye çıkartılan Çakır tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Zihni Çakır, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 'uyuşturucu' soruşturmasına dair ifadeye çağrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Çakır, Sadettin Saran ve Bakan Tunç'un görüşmesine ilişkin yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet Bakanlığında bizzat Bakanlık makamında gerçekleşen ve Adalet Bakanı tarafından paylaşılıp duyurulan şu samimi ziyaretten sadece 2 gün sonra Steven Sadettin ile ilgili uyuşturucu dahil kapsamlı bir soruşturma kapsamında Steven Sadettin’in evinde arama yapılması bu esnada şahsın yurt dışında olması...

İşte bu yüzden makam sahipleri o makamların izzetini muhafaza için azami dikkati göstermeli.

Şimdi Steven Sadettin’in evinde yapılan arama diyelim “temiz” çıktı; bu “temizliği” kamuoyu nasıl yorumlayacak?

Steven Sadettin’in bu görüşmeden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmış olma sebebinin takımın Basket maçına gidiş olduğuna kaç kişi ikna olacak?"