AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MasterCheflere servet ödemiş! Ünlü şeflerin kaşesi dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP)'nin lezzetinden çok, yapılan milyonluk ödemeler tartışma yarattı. Ünlü şeflere verilen kaşe dudak uçuklattı.

Festivalin lezzetinden çok yapılan harcamalar olay oldu. Festival kapsamında davet edilen uzman ve programcılara toplamda 4.6 milyon TL ödeme yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, sosyal medya hesabından belediyenin festival kapsamı adı altında yapılan bu harcamalarına dikkat çekerek 'Halka haber verin' dedi.

MASTERCHEF ŞEFLERİNE 670 BİN TL ÖDENDİ

Festival için davet edilen beslenme uzmanlarına, televizyon programcılarına, yazarlara, şeflere, gazetecilere ve sunuculara toplamda 4.685.204 TL ödeme yapıldı. MasterChef şeflerine ise toplam 670 bin TL kaşe ödendi.

"UCUZ EKMEK KUYRUĞUNDA BEKLEYEN HALKA HABER VERİN"

CHP'li Şencan, yapılan bu harcamaları sosyal medya hesabından eleştirerek tepkisini dile getirdi.

Şencan, "AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gastroantep Kültür Yolu Festivali için davet ettiği beslenme uzmanlarına, televizyon programcılarına, yazarlara, şeflere, gazetecilere ve sunuculara toplam 4.685.204TL ödeme yapmış. Ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen halkımıza haber verin" açıklamasında bulundu.

