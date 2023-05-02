AKP’li Gençlik Kolları Başkanı karakolda Emniyet Müdürüne saldırdı iddiası

AKP Karaman Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak'ın, karakolda Emniyet Müdürü Alparslan Yanar’a saldırdığı iddia edildi.

AKP’li Gençlik Kolları Başkanı karakolda Emniyet Müdürüne saldırdı iddiası

Karaman’da dün gece AKP Karaman Gençlik Kolları İl Başkanı Kemal Toprak’ın, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar’a yumruk attığı iddia edildi.

Alparslan Yanar ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, “darp cebir” ile “hakaret” suçlamalarından birbirlerinden şikayetçi oldu.

Karaman’ın yerel sitelerinden Karaman Ajans’ın haberine göre olay dün gece yarısı 01.00 sıralarında Çarşı Polis Merkezi amirliğinde meydana geldi.

AKP’LİLERİN YASAK BÖLGELERE ETİKET VE BAYRAK ASTIĞI İDDİASI

İddiaya göre AKP Gençlik Kolları’nda görevli gençleri seçim çalışmaları kapsamında ellerindeki etiket ve bayrakları sokaklardaki direklere yapıştırırken görenler bunun yasak olduğunu söyleyip polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından ihbar edenler ve ihbar edilen gençler polis merkezine davet edildi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI EMNİYET MÜDÜRÜNE YUMRUK ATTI

Seçim çalışması yürüten gençlerin polis merkezine davet edildiğini öğrenen AKP Gençlik Kolları Başkanı Avukat Kemal Toprak ise polis merkezine geldi. Burada bilinmeyen bir nedenden dolayı Kemal Toprak polis merkezinin içinde Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar’a yumruk attı, taraflar birbirine girdi. Kısa süreli arbedenin ardından karakoldaki polisler araya girdi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından taraflar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. AKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, Emniyet Müdürü Alpaslan Yanar’dan hakaret ettiği iddiasıyla, Alpaslan Yanar’da Kemal Toprak’tan darp cebir iddiasıyla şikâyetçi oldu.

SAVCILIK OLAYA MÜDAHİL OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı polis merkezindeki güvenlik kameralarının da incelemek üzere muhafaza altına alınması talimatı verdi.

Başlatılan soruşturma sürürken emniyet kaynaklarından ya da AKP yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

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