AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı

Kaynak: İHA
AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı

AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, trafikte yaşadığı tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Murtaza Önder Yücel, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Aktarılan bilgilere göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 sokakta dün gerçekleşti. Anlatılanlara göre 25 yaşındaki AKP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel yoldaki kasis yüzünden yavaşlayan 35 yaşındaki Metin A.’nın aracına arkadan çarptı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Yaşanan kaza nedeni ile ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Metin A. Yücel’e bıçakla saldırıp yaraladı sonrasında ise olay yerinden kaçtı.

Olaya şahit olana çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine sağlık ekipleri yaralı Yücel’i hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Aktarılan bilgilere göre ameliyata alınan Yücel’ hayati tehlikeyi atlattı. Olayın sonrasında Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma girişti. Yapılan incelemelerde şüphelinin Barış Mahallesinde olduğu belirlendi. Zanlının aracı terk edilmiş halde bulundu.

Zanlının yerini de belirleyen polis şahsı almak için baskın düzenledi. Kaçan şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının kasten yaralama ve bir çok suçtan 9 kaydının olduğu belirtildi.

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