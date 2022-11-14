AKP'li belediyeden bir yılda adrese teslim tam 56 ihale. Sayıştay ortaya çıkardı

Giresun Belediyesi'ne ilişkin Sayıştay denetiminde, 2021 yılında yapılan 68 ihalenin 56 tanesinin kamuoyunda adrese teslim ihale olarak bilinen pazarlık usulüyle yapıldığı tespit edildi.

Sayıştay, belediye denetimlerine ilişkin 2021 yılı raporlarını tamamlarken, AKP yönetimindeki Giresun Belediyesi'nin ihale verileri de ortaya çıktı. Raporda, belediyenin ihalelerde pazarlık usulünü genel bir uygulama haline getirdiği vurgulandı.

RAPORDA KANUNA AYKIRILIK VURGUSU

İleri Haber'in aktardığına göre, bu usulde ilan ve sözleşme yapmak ve teminat almak gibi zorunluluklar olmadığına dikkat çeken Sayıştay, "Bu gibi zorunlulukların olmaması, kamu ihtiyacının veya kamu hizmetinin görülmesinde zaman ve uygulama bakımından kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olarak tanımlandığı, bu bakımdan temel usullerle ihale edilebilecek işlerin pazarlık usulüyle yapılması ve bu usulün genel bir uygulama haline getirilmesi (sıklıkla kullanılması) Kanun'a aykırılık teşkil etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

AÇIK İHALE SAYISI 12

Sayıştay’ın denetim raporunda, Giresun Belediyesi'nin 2021 yılında toplam 68 yaptığı ve bu ihalenin 12 tanesinin açık, geri kalan 56 tanesinin pazarlık usulüyle yapıldığını ortaya çıktı.

'REKABET İLKESİ' HATIRLATILDI

Ayrıca, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde genellikle 3 istekliye davet gönderildiği ancak ihalelere genellikle tek bir kişi tarafından fiyat teklifi verildiği, ihaleye katılamayacak veya katılmayacak firmaların davet edilmesinin ihalelerde rekabetin sağlanması ilkesinin ihlali anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Belediye ise tüm idari birimlerin bilgilendirildiğini ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterileceğini beyan etti.

149 TAŞINMAZ İŞGAL EDİLMİŞ

Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, belediyeye ait olan 149 taşınmazın işgal edildiği ve bu yerlerden işgalcilerin çıkarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı, bunun yerine mevzuata aykırı şekilde aylık ecrimisil bedeli karşılığında taşınmazların kullandırıldığı, ecrimisil bedelinin ise her yıl encümen kararıyla belirlendiği kaydedildi.

Sayıştay denetçileri, 2021 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveline göre; bir milyon 291 bin 570 TL'si önceki yıllardan devreden ve bir milyon 688 bin 650 TL'si de 2021 yılı tahakkuk tutarı olmak üzere toplam 2 milyon 980 bin 221 TL'lik ecrimisil alacağının sadece bir milyon 618 bin 936 TL'sini tahsil edilebildiğini belirtti.