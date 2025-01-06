AKP'li Gökçek'in faturası ağır oldu! 'Hareketli ve sesli’ diye övünüp heykeli 3 katı pahalıya aldı

Eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in, Ankapark’a yerleştirdiği, “hareketli ve sesli” diyerek de övündüğü dinozorlara para akıttığı ortaya çıktı. Plastik dinozorlar için Çinli firmaya 2013’te 98.4 milyon TL ödendiği, aynı oyuncakların bugünkü değerinin 31.8 milyon TL olduğu belirlendi.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek, bir savurganlığıyla daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay gazetemiz Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği “Transformers” temalı robotların ardından şimdi de “Jurassic Park” konseptli dinozorların arkasındaki harcamalar açığa çıktı. Daha önce gündeme gelen dinozor heykellerinin “kayıtlara geçirilmeyenleri” de var.

Gökçek, Çin kuruluşlu bir firmadan aldığı 246 dinozor için, 2013’te 2 milyon 783 bin dolar ödedi. Söz konusu dinozorlara ödenen ücretin güncel değeri 98.4 milyon lira olarak kayda geçti. 2013’te 98 milyon lira verilen dinozorların fiyatı, alım yapılan şirkete günümüz şartlarında sorulduğunda 900 bin dolar, yani 31.8 milyon lira olarak fiyatlandırıldı. Gökçek, dinozorları 12 yıl önce kur artışı ve ekonomik kriz yaşanmadan önce almasına karşın yaklaşık 3 kat fazla para ödedi.

ROBOTUN YERİNE KOYMUŞTU

Gökçek’in zamanında “Robotu oraya sembol diye sabit koymadık. İlgi çekmek için koyduk. 1 trilyon para harcasak, Ankapark’ın reklamını bu şekilde yaptıramazdık. Dinozorumuz hareketli ve sesli” diyerek övündüğü T-Rex (dinozor türü) heykeli için de ederinin 3 katı fazla para ödediği ortaya çıktı. Saray’a giden yol üzerindeki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’na önce robot diken Gökçek, sonrasında bu robotu kaldırıp söz konusu dinozor heykelini koymuştu. Gökçek, 2013’te Çinli firmaya 341 bin 758 dolar, yani bugünün parasıyla 12 milyon liranın üzerinde ücret ödeyerek dinozor heykelini satın aldı. Edinilen bilgiye göre, dinozorun 12 yıl sonra belirlenen satış fiyatı 120 bin dolar olarak sunuluyor. 120 bin dolar ise güncel döviz kuru hesabına göre 4 milyon 245 bin 624 lira ediyor.

SATIŞ BİLGİLERİ YOK

Söz konusu Çin kökenli firmanın internet sitesinde, ürün satışı yapılan ülke ve şehirler tek tek yer alıyor. Portekiz, ABD, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde bulunan dinozor oyuncaklarının görselleri ve konum bilgileri sitede bulunurken Ankara, Türkiye gibi aramalar yapıldığında herhangi bir sonuç çıkmıyor. Belediye bütçesinden milyonlarca lira para harcanan oyuncakların satış bilgilerinin sitede bulunmaması da dikkat çekiyor.