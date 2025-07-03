AKP'li Güler'i çıldırtan soru! Gazeteciyi fırçaladı

AKP'li Abdullah Güler, zeytinliklerin nereye taşınacağını soran gazeteciye sert çıktı.

Güler, Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin "Ya arkadaşlar ya bir teşekkür edin önce. Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin. 2003'te 87 milyon adet olan zeytinlik sayısı şu anda 210 milyon. Nasıl oldu bu?" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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TEŞEKKÜR BEKLEDİ

Zeytinliklerin nereye taşınacağı sorusuna tepki gösteren Güler şu ifadeleri kullandı:

"Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya! 2003'te 87 milyon olan zeytinlik sayısı şu an 210 milyon. Nasıl oldu bu? Toplum yalan, sahte bilgilerle manipüle edildi. Türkiye'nin AKP'den önce zeytin sayısı 87 milyon, AKP döneminde ise 210 milyona çıkarıldı. Kanun teklifimiz çok açık. Termik santralimizin havzasında bulunan linyit kömürüne ulaşabilmek için 50 bine yakın zeytin ağacını çok özel yöntemlerle taşınması suretiyle düzenleme yaptık.

"SEN BU ÜLKEYE DÜŞMANLIK YAPIYORSUN"

Şimdi onu aldılar, 'bütün zeytinlikleri yok ediyorlar' diye yalan söylüyorlar. Geçen bir gazete de milletvekillerini manşet yapmış. Zeytinlikleri yok edecekler falan diye... Bunu yazanlar gazeteci falan değil düşman. Sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bütün bilim adamları 'taşınabilir, uygundur' dedi. Şimdi sen insanları niye kışkırtıyorsun. Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya..."