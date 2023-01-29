Ev değil resmen ölüm satıyorlar

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi tüm uyarılara rağmen faciaya davetiye çıkaracak projesini tamamladı. Güngören Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hazırladığı raporlara ve uyarılarına rağmen neredeyse bataklık denebilecek bir arazi üzerine yaptığı “Semt Güngören” projesinin inşaatını tamamladı.

Belediyenin gelir sağmak için yaptığı projede yer alan 96 daire ve 9 dükkân ise dün Resmi Gazete’de yer alan bir ilanla satışa çıkarıldı. Zemin+8 kat halinde inşa edilen bloklardaki dükkan ve dairelerin 16 Şubat’ta düzenlenecek ihaleyle satılacağı açıklandı.

AMAÇ KAYNAK OLUŞTURMAKMIŞ

Güngören Belediyesi, önce Gençosman Mahallesi’ndeki 6 bin 402 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planlarını değiştirdi. Arazinin statüsü, ‘belediye hizmet alanı’ndan ‘ticaret ve konut alanı’na dönüştürüldü. Ardından da Belediye Meclisi toplantısında, bu arazi üzerine bir konut projesi inşa edilmesine ve yapılacak dairelerin satılmasına yönelik bir teklif getirildi. Teklif, 2021 yılının Eylül ayındaki oturumda AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla Belediye Meclisi’nden geçti. Söz konusu teklifte, 9 katlı olması planlanan konut projesinin hayata geçirilme gerekçesi “Yatırım bütçelerine katkı sağlamak ve kaynak oluşturmak” diye açıklandı. Bu gelişmenin ardından da AKP’li Güngören Belediyesi konut projesi inşa etmek için ışık hızıyla ihaleye çıktı. Güngören Belediyesi, 4 Ekim 2021 tarihinde “Gençosman Mahallesi 560 ada 3 Parsele Ait Bina Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi de 72 milyon 861 bin TL teklif veren Traton Yapı Limited Şirketi’nin aldığı açıklandı.

İLK DEPREMDE FELAKET YAŞANIR

Ancak İBB, Güngören Belediyesi’nin konut projesi yapmasının önünü açan imar planı değişikliğine karşı dava açtı. İmar planın değişikliğine karşı çıkan İBB’nin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı rapor ise bu projenin tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalara göre, konut projesi yapılacak arazi gevşek bir zemine sahip. Bu nedenle alan “zemin sıvılaşması ve heyelan” riski taşıyor. Ayrıca arazinin yeraltı su seviyesi, yüzeye çok yakın. Bu da projenin hayata geçirilmesi durumunda, olası bir depremde büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği anlamını taşıyor.

Yapılan çalışmalara göre, yüzölçümü olarak İstanbul’un en küçük ilçesi olmasına rağmen, yapı ve nüfus yoğunluğu bakımından İstanbul’un en yoğun ilçesi olan Güngören, beklenen olası depremde büyük risk teşkil eden ilçeler arasında. Buna rağmen hem bu araziye hem de çevredeki binalarının kat sayısının çok üzerinde olacak şekilde 9 katlı bir konut projesi yapılması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak yapılması planlanan konut projesi, arazide yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olması, gevşek bir zemine sahip olması, deprem anında sıvılaşma ve heyelan tehlikesi bulunması gibi nedenlerden dolayı pek çok risk ve tehlike barındırıyor.