Temizlik görevinden belediye meclisine yükselen AKP'li Hacer Çınar'ın bu yağcı konuşması Erdoğan'ı ağlatmış

AKP’li belediye meclis üyesi Hacer Çınar, depremzedelere yardımların görüşüldüğü toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı.

Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar’ın Özcan’a, “ahlaksız” ve “pislik adam” dediği öğrenildi.

Hacer Çınar’ın 2016 yılında ‘taşeron işçiyken’ yaptığı bir konuşma ise yeniden gündeme geldi. Taşeron temizlik işçiliğinden sendika başkanlığına ve daha sonra Bolu Belediye Meclis üyeliğine seçilen Çınar, Dünya Kadınlar Günü 5.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda Erdoğan’ı ağlatan bir konuşma yaptı.

Çınar'ın yaptığı bu konuşma sonrası kariyerinde büyük bir ivme görüldü.

"ÖMRÜM SİZE ANNEMİN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN CUMHURBAŞKANIM"

Çınar yaptığı konuşmada ‘Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet ömrü buna vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam’a herkes güzel hizmet edemez’ diye konuştu.

O MEKTUPLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Hacer Çınar hakkında ise çeşitli iddialar gündeme getiriliyor. 2019 yılında Bolu Havadis’in haberine göre Çınar, temizlik işçiliğinden belediye meclis üyeliğine kadar yükselmiş. Haberde, "Ak Parti referansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve eline süpürge dahi almadan önlenemez bir yükseliş yaşayan Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı ve Bolu Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, emek harcamadan, alın teri dökmeden siyasi destekle ilerlemesiyle dikkat çekiyor.

İzzet Baysal Devlet Hastanesinde işe başladığında lise mezunu dahi olmayan ve liseyi dışardan bitirmeye çalışan Hacer Çınar’ın hayatı o dönem Ak Parti İl yönetiminde yaşanan değişiklik ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a okuduğu mektupla biranda değişti" deniliyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesi'nin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisi'nden karar alınması için olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Mecliste tansiyon yükseldi.

Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylama gerçekleştirildi. Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri ve su şişesini Tanju Özcan’a fırlattı.

Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.

Öte yandan, Özcan, 16 Mayıs 2022’de düzenlenen belediye meclis toplantısı sırasında Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi. Özcan, bir yıl süreyle geçici çıkarma cezası almasına sebep olan bu sözleri nedeniyle yargılandığı davada beraat etmişti.