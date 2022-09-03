AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘hayat pahalılığı’ çıkışı: Millet sandığa giderken mutlaka muhasebesini yapar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sorumluluklarının fazla olduğunu söyleyen Yazıcı, 2023 seçimleri ve hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yazıcı, şunları söyledi:

"Sakın endişeli olmayın. Bu millet doğru yapar. Hayat pahalılığı adamın imkanlarını aşıyorsa eleştirecek ama bu millet; kimin vizyoner olduğunu, kimin iş göreceğini, kimin sorun çözeceğini sandığa giderken mutlaka muhasebesini yapar. O muhasebeye güvenelim. Türkiye'nin 2023'teki bu önemli seçimi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi. Cumhuriyet, bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Kurtuluş Savaşı, tarihe geçmiş dünyada en büyük başarıdır. Onu takiben cumhuriyet, en kıymetli kazanımıdır. Cumhuriyet, hepimizin. 100'üncü yılın son seçimi, yeni yüzyılın da ilk seçimi. Tarihsel bakımından da bu kadar anlamlı, önemli bir seçime doğru gidiyoruz"