AKP'li hukukçudan Fatih Altaylı'ya destek!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına AKP’li hukukçudan itiraz geldi. AKP’li Mücahit Birinci, Altaylı’nın tutukluluğunu, “Hukukçu, şahsi öfkesini işine karıştırmaz” şeklinde yorumladı.

YouTube canlı yayınında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu kapsamında başlatılan soruşturmada tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Fatih Altaylı’ya AKP’li eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den destek açıklaması gelmesi dikkat çekti.

AKP'Lİ HUKUKÇUDAN ALTAYLI İTİRAZI

AKP’li eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi. Maddeyi gösteren Birinci fiili bir saldırı olmadığından suç unsuru olmadığının altını çizdi. Binici, “TCK 310 açık. Bu maddenin tatbiki için 'fiili saldırı' olması gerekir. Bu durumda, TCK 310/2 bu olaya uygulanabilir değildir" diyen Birinci, 'Cumhurbaşkanını tehdit' şeklinde ihdas edilmiş özel bir suç tipi olmadığını vurgulayarak, "Tehdit suçu TCK 106'da düzenlenmiştir. TCK 310 ise Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı Suçunu düzenler. Bu, beyanla ve/veya düşünce ile işlenebilecek bir suç değildir. Hem suikast hem de fiili saldırı ancak ve ancak fiziki bir hareket ile gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla hiçbir beyan TCK 310 kapsamına giremeyecektir" dedi.

SARAL'IN TEHDİTİ SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Altaylı, kendi YouTube kanalında tarihten bazı örnekler vermiş, Osmanlı sultanlarının bazılarının bile boğularak öldürüldüğünü söylemişti. Altaylı’nın bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Oktay Saral da Altaylı’ya “Suyun ısınmaya başladı” ifadelerini kullanmasında birkaç saat sonra gözaltına alınması dikkat çekmişti.