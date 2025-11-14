İBB’ye yönelik soruşturmadan 237 gün sonra beklenen iddianame ise geçtiğimiz günlerde yayımlandı. İddianamede, Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 bin yılı aşkın hapis cezası talep ediyor. İddianameye göre İmamoğlu’nun lideri olduğu belirtilen suç örgütünde 6 yönetici ve 92 yöneltiliyor.

İktidar partisindeki bazı hukukçular, konuya önce herkes gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP hakkında ‘seçimlerin güvenirliliğini ve demokratik düzeni etkilediği’ iddiasıyla Yargıtay’a ihbarda bulunması açısından baktı. Bunu CHP’nin kapatılma korkusuna kapı aralamak için yapılmış bir plan olarak görenler de var

İKTİDAR CEPHESİNİN İDDİANAME ANALİZLERİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, iktidar kanadındaki bazı isimlerin iddianame analizleri şu şekilde aktardı;

“Partilerin mali denetimlerini Anayasa Mahkemesi yerine getirir. Bu bir uyarı bile olsa adres, Yargıtay değil, Anayasa Mahkemesi olmalıydı. Yargıtay bilinçli olarak seçilmiş, CHP’ye kapatma tehdidi olarak kullanılmış gibi. Sorun gerçekten, il binasının alımıyla ve mali işlemlerle ilgiliyse adres Anayasa Mahkemesi olmalıydı.

407 sanıklı, 3 bin 700’den fazla sayfalık bir iddianamenin içinden çıkabilecek bir mahkeme bulmak zor. İSKİ’ye kadar atıf yapılması, konu bütünlüğünün olmaması, delil ve belge yetersizliği gibi birçok sorunla uğraşacaklar.

Adı üstünde iddianame. Daha mahkeme kabul etmemiş, mahkemenin kabul etme süreci var. Mahkeme iade edebilir, eksiklik bulabilir. Tüm değerlendirmeler, son nokta burasıymış gibi yapılıyor. Hukuken yanlış.

İddianame aylardan beri hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun oğlu ve babasıyla ilgili ifadeler birkaç gün önce alındı. Aynı durum gazeteciler için de geçerli. Yapılan işlem ‘şekil şartı’ gibi görünüyor. Zaten onlarla ilgili önceden bir yargı oluşturulmuş, ifadeye çağırarak şekil şart tamamlanmış gibi. İfadeler dikkate bile alınmamış olabilir.

Ekrem İmamoğlu örgütünden söz edebilmek için mahkum olması gerekir. Mahkemede kabul edilmesi lazım. ‘Örgüt olarak kabul edilmemiş’ bir durumda gazetecileri, bürokratları, siyasileri örgüt üyesi olarak lanse edemezsin. FETÖ’nün örgüt olarak kabul edilmesi mahkeme kararıyla oldu ve örgüt üyeliğinden ondan sonra söz edilebildi…”