Geçtiğimiz günlerde eski AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanmıştı.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARI DA SEVK YAZISINDA

“Zincirleme şeklinde cumhurbaşkanına hakaret” suçu yöneltilen Kocabıyık’ın tutuklamaya sevk yazısına Cumhuriyet ulaştı. Kocabıyık için savcının sevk yazısında geçmiş paylaşımlara yer vermesi dikkat çekerken, 'arkeolojik kazı yaptı' şeklinde yorumlamalara neden oldu. Sosyal medya hesabından geçmiş günlerde yaptığı altı paylaşım ve Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan röportajındaki ifadeler suç olarak sayıldı.

BU SÖZLER SUÇ SAYILDI

Sosyal medya üzerinde yer alan; “Bir iktidar sahibi düşünün, rakibinden korktuğu için onu hapse attırarak kurtulmak istiyor” ve “Tayyip Erdoğan, geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” şeklindeki sözler suç kapsamında değerlendirildi.

Cumhuriyet’te yer alan AKP’nin sağladığı menfaatler karşılığında “sustuklarını” iddia etmesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili Erdoğan’a yönelttiği eleştiriler de suç olarak yazıda yöneltildi.

"KAÇMA ŞÜPHESİ" DETAYI

Sevk yazısında paylaşımlar için “cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu” belirtilirken, “cumhurbaşkanına yönelik alenen hakaret suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi karşısında suçun zincirleme şekilde işlendiğinin değerlendirildiği” aktarıldı.

Tutuklamaya gerekçe olarak ise “Kocabıyık’ın kaçma şüphesinin” olduğu belirtildi. Kocabıyık’ın Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne nakledilmesi bekleniyor.