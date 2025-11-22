MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan süreç, 21 Kasım 2025’te İmralı'ya terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitme kararına kadar uzandı.

Meclis’teki komisyondan ne karar çıkacağı merak konusuydu. 51 milletvekilinin yer aldığı komisyonda AKP, MHP ve DEM Parti’nin toplam 31 oyuyla Öcalan’a heyet gitmesi kararı alındı.

CHP ise İmralı’ya heyet gönderilmesine karşı çıkarak “milletvekili vermeyeceğiz” dedi ve oylamaya da karşı çıktı. CHP’nin bu tavrını milliyetçi partiler destekledi.

Dönelim, İmralı heyetine…

Meclis “Öcalan’ı ziyarete evet” diye partiler, AKP, MHP ve DEM Parti’den heyet için üye seçmesini istedi.

MHP’den Feti Yıldız, DEM Parti’den Gülistan Kılıç ve AKP’den de Hüseyin Yayman İmralı heyetine girdi.

Peki, 22 milletvekili olan AKP’den neden Hüseyin Yayman tercih edildi.

Daha doğru soru ise, Hüseyin Yayman’ı İmralı heyetine kim seçti?

BAHÇELİ’YE KİTAP HEDİYESİ

İmralı oylaması yapılmadan önceki iki haftaya bakalım.

DEM Parti komisyondan seçilen vekil heyetinin Öcalan’a gitmesinde adım atılmamasını eleştirdi. MHP de DEM Parti’nin bu çıkışına destek verdi.

Ve Bahçeli ne pahasına olursa bizzat kendisinin Öcalan’a gideceğini şöyle anlattı:

“Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem.”

Bahçeli’nin bu çıkışı İmralı’ya komisyon üyelerinin kesin olarak gideceğinin damgası gibiydi.

Oylama yapıldı, Bahçeli’nin istediği oldu ve heyetlerdeki isimler belirlendi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın seçilmesi tesadüf değildi.

AKP’li Hüseyin Yayman’ın “Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası” adlı bir kitabı vardı. Hatta, bu kitabını Hüseyin Yayman tam bir yıl önce Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek hediye etmişti.

Bahçeli’nin yeni İmralı sürecinden bu yana her hamlesine destek veren ve bugünleri 10 yıl öncesinden aynı bu şekliyle öneri olarak sunan AKP’li Hüseyin Yayman’ı acaba Bahçeli mi istemişti?

HÜSEYİN YAYMAN ŞECERESİ

Gelelim, AKP’li Hüseyin Yayman’ın Öcalan ve PKK şeceresine…

AKP’nin ilk çözüm süreci kapsamında 4 Nisan 2013 tarihinde aralarında Yılmaz Erdoğan, Orhan Gencebay, Abdurrahman Dilipak gibi isimlerin olduğu 63 üyeden oluşturulan “Akil İnsanlar” heyeti kuruldu. İşte bu heyette AKP’li Hüseyin Yayman da vardı.

Bahçeli’nin yeni başlattığı yeni İmralı sürecinde, Öcalan’ın PKK toplantısına katıldığı görüldü.

Ancak, bu durum yeni değildi.

AKP’li Hüseyin Yayman, Akil İnsanlar heyetinin üyesi olarak 2013’te yaptığı açıklamada, Öcalan'ın PKK tarafından düzenlenecek 'Demokratik Çözüm, Birlik ve Dayanışma Konferansı'na görüntülü olarak bağlanacağını zaten söylemişti.

İlk çözüm sürecinde ve bugün de olduğu gibi, Öcalan’ın İmralı’dan Ankara’da lüks bir villaya taşınacağı iddiaları konuşuluyordu. Bu kez Hüseyin Yayman 2014’te “Öcalan, İmralı'dan ayrılmak istemiyor çünkü suikasttan çekiniyor” demişti.

Ve Hüseyin Yayman’ın hafızalardan silinmeyen sözleri…

“Akil İnsan” heyetinden Hüseyin Yayman 2014 yılında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’teki programına konuk oldu ve unutulmayan şu cümleyi kurdu: “Kalıcı bir barış için Öcalan dahi dışarı çıkacaksa toplum buna hazır.”

Toplumun hazır olmadığı daha sonra bizzat Tayyip Erdoğan tarafından rafa kaldırılan çözüm süreci nedeniyle görülmüştü.

2014 yılında Hüseyin Yayman, Avrupa Parlamentosu’ndaki ‘Kürt Konferansı’nda konuşmuştu. Yayman buradaki konuşmasında Öcalan’ın elinin güçlendirilmesini istiyordu:

“Muhatap Öcalan ve müzakere onun üzerinden yürütülüyorsa çözüm sürecinde Öcalan'ın eli güçlendirilmeli.”

Son olarak, meşhur fotoğrafla bitirmek yerinde olacak.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın 2014 yılında Remzi Kartal ile aynı karede olduğu fotoğraf…

Fotoğraf karesinde Hüseyin Yayman, PYD lideri Salih Müslim, HDP'li Orhan Demirbağ, gazeteci Şirin Payzın ve KONGRA-GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal bulunuyordu.

Hüseyin Yayman, Remzi Kartal ile “bir gazeteci ve akademisyen olarak” görüştüğünü söylemişti.

13 ay cezaevinde yatan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri arasında Remzi Kartal ile telefonla görüşmesi yer almıştı.