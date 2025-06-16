AKP’li il başkanının eşi sağlık müdürü oldu!

Sözcü’de yer alan habere göre; Muğla’da 2022 yılında İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ve görev süresi geçen yıl 2026 yılına kadar uzatılan Ali Burak Mülayim görevden alındı. Ancak Mülayim’in yerine gelen isim ise dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Eriş Başaran Akça'nın Kasım 2024’te görevden istifa eden AKP İl Başkanı Gültekin Akça’nın eşi olduğu iddia edildi. Akca, İl Halk Sağlığı Müdürü ve aynı zamanda İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütüyordu.

Akça, Kasım 2024’te görevden istifa eden AKP İl Başkanı Gültekin Akça’nın eşi çıktı. Eriş Akça, 2023 yılında Muğla’da KADEM temsilciliğini açtı ve il temsilciliği görevinde de bulundu.