AKP'li il başkanları "yetti artık" diyerek Erdoğan'a şikayet etti! Tansiyon yükseldi...

22 yıldır iktidarlığını sürdüren AKP, geçtiğimiz sene yerel seçimlerde CHP’nin arkasından ikinci olmuştu. Bu noktada il başkanlıklarında bir değişim olsa da üst düzey kurmaylarda değişim yaşanmadı. AKP’de bürokratik engel çatlağı Erdoğan’ın kulağına kadar gitti. AKP il başkanları yaşadıkları bürokratik engelleri Erdoğan’a şikayet etti.

AKP’Lİ BAŞKANLAR BAKAN VE VEKİLLERİ ERDOĞAN’A ŞİKAYET ETTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde, il başkanları şikâyet ve taleplerini Erdoğan’a iletti. Bazı il başkanları illerinde yaşadıkları bürokratik engellerden dert yandı. İl Başkanları bürokratlara ulaşmakta ve halkın sorunlarının çözümü noktasında netice almakta güçlük çektiklerinin altını çizdi.

TALİMATI VERDİ

Sağlık alanında sorunlar yaşadıklarını ifade eden başkanlar, bu sıkıntıların çözümü için daha fazla çaba gösterilmesini talep etti. Bürokratik engeller sorununa Erdoğan’ın kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.