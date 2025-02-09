Afyon’da BurgerKing açılışına katılan AKP'li İlçe Başkanın istifası alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Afyon’da BurgerKing açılışına katılan AKP'li İlçe Başkanın istifası alındı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifasının alındığı duyuruldu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün BurgerKing açılışına katılmasından sonra istifasının alındığını duyurdu.

AK Parti İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."

Son Haberler
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu