AKP’li ilçe başkanı komşusunu silahla yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
AKP’li ilçe başkanı komşusunu silahla yaraladı

AKP Bartın İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu tartıştığı komşusunu silahla yaraladı. Ağır yaralanan şahsın hastanede tedavisi devam ederken gözaltına alınan Kızılayoğlu tutuklandı.

AKP Bartın İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu tartıştığı komşusuna silahla ateş ederek ağır yaraladı. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne Muhammet Kızılayoğlu ile husumetli olduğu komşusu İsmail Ö. (35) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile Muhammet Kızılayoğlu'nun başına vurarak yaraladı.

Başından yaralanan Muhammet Kızılayoğlu, aracında bulunan tabancasını alarak İsmail Ö.'ye ateş etti. İsmail Ö. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kızılayoğlu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI

Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi. İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Diğer yandan Muhammet Kızılayoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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