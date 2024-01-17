AKP'li iş adamının milli parktaki lüks oteline onay çıktı. Milli park restoranlar villalar ve otoparklarla talan edilecek

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz aylarda iş adamı Erkan Güral, AKP MKYK üyesi olmuştu.

Güral'ın şirketi NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Şirketi, Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde kalan alanda lüks otel projesi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR"

Başvurunun ardından Antalya Valiliği projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini duyurdu.

MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DE ONAY VERDİ

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü de proje için, “Bir sakınca bulunmamaktadır” dedi.

Projenin ÇED dosyasındaki bilgilere göre, 77 bin 448 metrekarelik alanda 237 oda, 636 yatak kapasiteli otel inşa edilecek ve ayrıca alana 196 odası bulunan 1 otel ve 41 adet villa dikilecek.

Denize sıfır olan 2 milyar 345 milyon 593 bin TL değerindeki projeyle birlikte alana 5 restoran, 41 adet villa havuzu, 1 ana yüzme havuzu, 1 çocuk havuzu, 6 dükkân, 2 tenis kortu ve otopark yapılacak.

Öte yandan Milli park sınırlarından bulunan proje alanında, Türkiye’nin de taraf olduğu yabani bitki ve hayvan türlerini ve bunların yaşam alanlarının muhafaza edilmesini amaçlayan Bern Sözleşmesi’ne göre korunması gereken türler de bulunuyor.