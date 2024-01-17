AKP'li iş adamının milli parktaki lüks oteline onay çıktı. Milli park restoranlar villalar ve otoparklarla talan edilecek

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li iş adamının milli parktaki lüks oteline onay çıktı. Milli park restoranlar villalar ve otoparklarla talan edilecek
AKP MKYK’sine giren Erkan Güral’ın Kemer’de milli park sınırları içindeki lüks otel projesi onaylandı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz aylarda iş adamı Erkan Güral, AKP MKYK üyesi olmuştu.

Güral'ın şirketi NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Şirketi, Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde kalan alanda lüks otel projesi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR"

Başvurunun ardından Antalya Valiliği projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini duyurdu.

MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DE ONAY VERDİ

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü de proje için, “Bir sakınca bulunmamaktadır” dedi.

Projenin ÇED dosyasındaki bilgilere göre, 77 bin 448 metrekarelik alanda 237 oda, 636 yatak kapasiteli otel inşa edilecek ve ayrıca alana 196 odası bulunan 1 otel ve 41 adet villa dikilecek.

Denize sıfır olan 2 milyar 345 milyon 593 bin TL değerindeki projeyle birlikte alana 5 restoran, 41 adet villa havuzu, 1 ana yüzme havuzu, 1 çocuk havuzu, 6 dükkân, 2 tenis kortu ve otopark yapılacak.

Öte yandan Milli park sınırlarından bulunan proje alanında, Türkiye’nin de taraf olduğu yabani bitki ve hayvan türlerini ve bunların yaşam alanlarının muhafaza edilmesini amaçlayan Bern Sözleşmesi’ne göre korunması gereken türler de bulunuyor.

Son Haberler
Türkiye'de üretilen araçların yarısı Bursa'daki bantlardan indirildi Ekonomi
Türkiye'de üretilen araçların yarısı Bursa'daki bantlardan indirildi
Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan ile görüşmesini açıkladı Gündem
Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan ile görüşmesini açıkladı
Seçil Erzan’ın fon mağduru Bülent Çeviker: Sürekli hoca hoca hoca diyordu. Cami hocası değil herhalde? Gündem
Seçil Erzan’ın fon mağduru Bülent Çeviker: Sürekli hoca hoca hoca diyordu. Cami hocası değil herhalde?
Son dakika.. Hilafetçilere yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi Gündem
Son dakika.. Hilafetçilere yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi
İzmir'de uçak seferlerine sis engeli Gündem
İzmir'de uçak seferlerine sis engeli
İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz Ekonomi
İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz
Balıkesir’de 54 yaşındaki adamın acı sonu Yaşam
Balıkesir’de 54 yaşındaki adamın acı sonu