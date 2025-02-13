AKP’li isim açıkladı! Teröristbaşının çektiği 6 videonun kimlerde olduğu ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile başlayan sürece ilişkin, AK Parti'den Mardin milletvekili aday adayı olan Eski Akil İnsanlar Heyeti Üyesi ve Stratejik Araştırmalar ve Danışmanlık Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, teröristbaşı Öcalan’ın biri halka, biri Erdoğan'a, biri Bahçeli'ye olmak üzere 6 video hazırladığını iddia etti.

SEMAVİ: ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN ELİNDE

2018 yılında AK Parti'den Mardin milletvekili aday adayı olan Eski Akil İnsanlar Heyeti Üyesi ve Stratejik Araştırmalar ve Danışmanlık Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, Rudaw’a verdiği demeçler gündeme damga vurdu. Semavi, teröristbaşı Öcalan’ın biri halka, biri Erdoğan'a, biri Bahçeli'ye olmak üzere 6 video hazırladığını öne sürerken, "Öcalan, DEM Parti heyetine, 'Sayın Mesut Barzani’nin görüşünü bana getirmedikçe beyanatlarımı açıklamayın' dedi. Semavi, "Heyet, Sayın Barzani ile görüşmeyi erteledi. Devletin ve DEM Parti'nin elinde Öcalan'ın 6 videosu var. Abdullah Öcalan, Sayın Mesut Barzani'nin garantörlüğünü istiyor. Mazlum Abdi ve Abdullah Öcalan arasında iletişim kuruldu. Öcalan, PKK'den silah bırakmasını istiyor. Öcalan ve Türkler anlaştı. Güney Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi mümkün. Erdoğan, Mesut Barzani'ye çok güveniyor” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile birlikte yeni açılım süreci başlamıştı. Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan İmralı’da görüşsün’ çağrısı ise kabul görmüştü. DEM heyeti, İmralı’ya giderek 2 kez görüşmüştü. 2 görüşmede de Bahçeli’nin talep ettiği ‘silah bırakma’ çağrısı gelmemişti. Bahçeli ise ‘bir an önce açıklayın’ çıkışı sonrası artık İmralı’dan ‘silah bırakma’ söyleminin gelmesi ise bekleniyor.

ABDURRAHİM SEMAVİ KİMDİR?

57 yaşında olan Abdurrahim Semavi, 1964 Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde doğdu. Tam adı Abdurrahim Semavi Temel. MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Semavi lakabı ile tanınan Temel, son dönemlerde siyaset danışmanlığı görevinde de bulundu.

12 Eylül Askeri darbesinde henüz 16 yaşındayken gözaltına alınan ve 7 yıl Diyarbakır Askeri Cezaevinde kalan Semavi, o günleri anlatan “Zindanda Çocuk” adlı bir kitabında aktarmıştı.

Semavi, ilk çözüm sürecinde önemli katkılar sunan isimler arasında bulunuyordu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından kurulan "Diyarbakır Beş Nolu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu" tarafından 2016 yılında dinlenen isimler arasında Semavi'nin yanısıra Yazar Mesut Baştürk ve siyasetçi Bayram Bozyel de vardı.

Abdurrahim Semavi, 2018 yılında AK Parti'den Mardin milletvekili aday adayı olarak gösterilmişti.