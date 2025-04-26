AKP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler çok konuşulacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında sert açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel’in CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürdüğünü iddia etti.

ÇELİK’TEN ÖZEL’E SERT SÖZLER!

İstanbul’da yaşanan depremler sebebiyle tek gündemin ‘vatandaşların yanında olmak’ olduğunu olduğuna dikkat çeken Çelik, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir. Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel’in yalan siyasetinde geldiği nokta, hak ettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır’ sözlerini satf etti.

“SİYASİ YALAN…”

Çelik, yaptığı konuşmanın devamında şunları söyledi, “Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır. Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan, hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel’dir. Özgür Özel’in her açıklaması Türkiye’nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz, hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN CÜMLELERİNİ CİDDİYE ALAN TEK BİR KİŞİ BİLE YOKTUR”

‘Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir’ diye belirten Çelik, şunları söyledi: Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel’in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur. Özgür Özel, CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur.