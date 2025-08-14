AKP'li Hayati Yazıcı: Alçaklık, şerefsizlik bize yakışmaz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Hayati Yazıcı: Alçaklık, şerefsizlik bize yakışmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturması kapsamında 'iftira ifade' hazırladığı ve rüşvet istediği iddiasına ateş püskürdü. Yazıcı, "Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Bize yaraşabilir mi?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Murat Kapki'yi cezaevinden çıkarmak için 'iftira ifade' vermesini istediğini ve Kapki'den 2 milyon dolar istediğini iddia etti. Ortaya atılan iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Yaşanan olay sonrası, Kapki'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı şikayet dilekçesi kamuoyuyla paylaşılınca AKP cephesinden ilk açıklama geldi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ? BİZE YARAŞABİLİR Mİ?"

TV100 canlı yayınına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaşanan olay hakkında şunları söyledi, "Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Bize yaraşabilir mi? Vicdanı olan, hukukun üstünlüğünü kabul eden hiçbir yargı mensubuna bu tiplerin yanaşabilmesi mümkün değil. Bu tipler yok mu Türkiye'de var. Bunların her mesleğin çakallığını yapan tiplerdir bunlar."

Son Haberler
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret