AKP’li isim asker katili teröristleri bağrına bastı! Erdoğan ve Bahçeli süreci başlattı…

AKP'li Mehmet Metiner Ekol TV'deki bir programda şehit ve gazi yakınlarının tepkisini çekecek bir açıklamaya imza attı. Metiner, PKK'lı teröristler için 'Dağdan gelen bu ülkenin evlatlarını bağrımıza basacağız" dedi.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek, ‘silah bırakın’ çağrısı ile başlattığı süreç son olarak terör örgütünün kongreyi toplayarak fesih kongresi yapmasıyla devam ediyor. Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımladığı süreçte silah bırakmanın 'an meselesi' olduğunu açıklamıştı. Sürece ilişkin son yaşananlara ilişkin ilk değerlendirmeler AKP’li isimlerden gelmeye başladı.

METİNER: ŞİMDİ DAĞDAN GELEN BU ÜLKENİN EVLATLARINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ KARDEŞİM

AKP’li Mehmet Metiner, asker katili teröristler için kullandığı üslup tartışmalara neden oldu. Metiner, teröristler için ‘bağrımıza basacağız’ ifadesi tepki toplattı. Metiner, “Elinde silah olanlar bırakıp gelecek bu ülkenin insanları, ne yapacağız affetmeyecek miyiz? Af kelimesinden bu kadar irrite olmanın anlamı ne? Şimdi dağdan gelen bu ülkenin evlatlarını bağrımıza basacağız kardeşim, düz ovada siyaset yapmalarının önündeki engelleri kaldıracağız kim nasıl anlarsa anlasın cesaret budur!” ifadelerini kullandı.