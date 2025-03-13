AKP’li isim Atatürk ile bebek katilini kıyasladı! İYİ Partili'den tokat gibi cevap...

AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan için kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" söylemine destek çıktı. Metiner, teröristbaşı Öcalan’ı ve Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk'ü ‘kurucu önder’ kelimesi içerisinde kullanınca İYİ Partili Cenk Özatıcı sert tepki gösterdi. Özatıcı, “Allah aşkına kendinize gelin ya. aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi. Böyle bir saygısızlık olur mu?" dedi.

METİNER: ATATÜRK İÇİN ÖNDER DEDİĞİMİZ İÇİN ARTIK BAŞKALARI İÇİN KULLANAMAYACAK MIYIZ?

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yayınladığı metinde, teröristbaşı Öcalan için 'kurucu önder' ifadesi kullanılması gündem olmuştu. Dün akşam ise EKOL TV canlı yayınında bir skandal yaşandı. AKP'li Mehmet Metiner katıldığı canlı yayında Bahçeli’nin o sözlerine "Ne var yanlış bir şey değil ki o yani. PKK'nın kurucu önderi kim, Abdullah Öcalan. Yani Atatürk için de önder dediğimiz için artık önder kelimesini başkaları için kullanamayacak mıyız?" dedi.

CENK ÖZATICI: MEN EDERİM SİZİ

Metiner’in bebek katili ile Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk’ü aynı cümle içerisinde kıyaslamasına İYİ Partili Cenk Özatıcı’dan sert tepki geldi. Özatıcı, "Mustafa Kemal Paşa ile kimi kıyaslıyorsunuz hocam? Allah aşkına kendinize gelin ya. Abdullah Öcalan ile aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi. Böyle bir saygısızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

"BEBEK KATİLİDİR NE ÖNDERİ YA, ADAMI BARIŞ GÜVERCİNİ YAPTINIZ YAZIK”

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin banisi ile 50 bin Türk vatandaşının katili alçağı aynı cümlede önder olarak nasıl kullanıyorsunuz? Böyle şey olur mu ya?” söyleminde bulunan Özatıcı’ya Metiner, "PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan, teknik olarak böyle" sözleri ile savundu. Özatıcı, "Bebek katilidir ne önderi ya, adamı barış güvercini yaptınız yazık" ifadesiyle tepkisini sürdürdü.