AKP'li isim Bahçeli'nin sözlerine sert çıktı: Türkiye'yi böler

Gazeteci İsmail Saymaz, dün çarpıcı bir yazıya imza atarak Türkiye gündemini sarstı. Saymaz'ın iddiasına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin gündeme gelmesi ile toplumda infial yarattı.

"TÜRKİYE’Yİ AYRIŞTIRIR, PARÇALARA BÖLER"

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin sözlerine örnek vererek tepki gösterdi. Tayyar, "Cumhurbaşkanının Hristiyan, Başbakanın Sünni, Meclis Başkanının Şii, vekillerin cemaatlere bölündüğü Lübnan’ı hatırlatan bu model, Türkiye’yi ayrıştırır, parçalara böler ve istikrarsızlaştırır" dedi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Gazeteci İsmail Saymaz yazdı, MHP yalanlamadı.

MHP lideri Bahçeli: ‘Cumhurbaşkanının bir yardımcısı Kürt, bir yardımcısı Alevi olsun.’

Bu ifade, Türkiye’nin birleşme yerlerini kanatacak çok mahsurlu ve tehlikeli bir öneridir.

Cumhurbaşkanının Hristiyan, Başbakanın Sünni, Meclis Başkanının Şii, vekillerin cemaatlere bölündüğü Lübnan’ı hatırlatan bu model, Türkiye’yi ayrıştırır, parçalara böler ve istikrarsızlaştırır.

İnanç ve etnisite üzerinden yapılacak görev dağılımı, aynı zamanda demokratik bir tutum da değildir.

Türklere de Kürtlere de Alevilere de haksızlıktır.

Bu ülke hepimizin.

Liyakatla, gayretle, performansla, çoğulcu demokratik anlayışla herkes her yerde olabilir.

Aslolan, bu mekanizmayı kurmak.

Bir Kürt veya Alevi, bırakın yardımcılığı Cumhurbaşkanı da olabilir. Kılıçdaroğlu kazansaydı, Alevi Cumhurbaşkanı olacaktı.

Ama o makama Alevi olduğu için değil toplumsal mutabakatla sandıktan çıktığı için oturacaktı.

İnönü veya Özal gibi (farklı görüşler de var) Kürt kökenli Cumhurbaşkanları da oldu.

Hatta Orgeneralliğe kadar yükselmiş, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası Cumhurbaşkanı olmuş Cemal Gürsel de Erzurum Hınıslı Kürt Alevidir.

Ama kimse onları kökenleri üzerinden okumadı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Zaza’dır.

Ama onu o makama taşıyan etnik kökeni değil birikimidir, tecrübesidir.

100 yıl önce parçaları birleştirerek oluşturulan yeni ve güçlü toplumsal dokuyu yeniden ayrıştırmaya çalışmak, bu ülkeye büyük haksızlık olur.

Eksikliklerimizi gidermeye çalışalım ama yıkmadan, kırmadan, dökmeden."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıda kullandığı ifadeleri köşesine taşıdı.

Saymaz, halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında Bahçeli'nin MHP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıyı yazdı.

Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, birkaç ay önce gerçekleşen toplantıda, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.”

Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ait.

Bahçeli, birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, kardeşliği pekiştirmek için bu öneriyi dile getirmiş. Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor.

MHP lideri en son üç yıl önce Alevi açılımı yaparak, 'Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır' demişti. Ardından Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın alıp Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ettiği arazide bir cemevi ve külliye inşa ettiriyor. Geçen 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli, birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesine getirdi. Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için şöyle dedi: 'Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun.'"

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