Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması ve ardından spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin cezaevine gönderilmesiyle medya dünyasında başlayan deprem yeni iddialarla büyüyor.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, günlerdir kulislerde konuşulan ancak ismi açıklanmayan bir kişiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Şamil Tayyar’ın daha önce işaret ettiği isim için gözaltının çok yakın olduğunu, sürecin “bugün ya da yarın” netleşebileceğini söyledi.

'SANAT VE İŞ CAMİASINA DA UZANACAK'

Programda söz alan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise operasyonların yönüne dikkat çekti. Atik, soruşturmanın yalnızca medya mensuplarıyla sınırlı kalmayacağını, sanat ve iş dünyasından da yeni isimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Atik, dosyanın siyasi ya da sektörel ayrıcalık gözetmeden yürütüldüğünü belirtti.

'İSİMLERİ OKUYUNCA KORKTUM...'

Programın en çok konuşulan ismi AKP'li Şamil Tayyar oldu. Tayyar, soruşturma dosyalarındaki ifade tutanaklarını incelediğini belirterek büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Tayyar dosyada karşısına çıkan isimlerin kendisini endişelendirdiğini ifade ederek, bu kadar geniş ve güçlü bağlantıların yer aldığı bir dosyanın Türkiye’de alışılmış sınırların ötesine geçebileceğini duyurdu.

Tayyar, Cem Küçük’ün “Bu ifadelerde çok büyük iş adamları geçerse onlara da gidilir mi?” sorusuna, her ülkede dokunulmaz kabul edilen güç odakları bulunduğunu, bu nedenle soruşturmanın bir noktaya kadar ilerleyebileceğini düşündüğünü ifade ederek yanıt verdi.