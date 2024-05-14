AKP’li isim, CHP'ye geçen belediyelerin borçları açıklamasına tepki gösterdi: Borç kamunun kamçısıdır, kötü bir şey değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 1. oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste konuşan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, eski ve yeni belediyeleri mukayese eden bir sunum gerçekleştirdi.

Türkyılmaz, "AK Partili belediyeler, açık ara CHP'li belediyelerden çok daha iyi hizmet vermişler" dedi.

"GENÇLİK KOLLARINA YAKIŞACAK DÜZEYDE BİR İŞ"

Türkyılmaz, "Mazeret üretmenin peşinde değil daha iyisini yapmanın iddiasında olun ve sizi seçenler adına umudun sözcüsü olun. İstanbul’da el değiştiren ve CHP’ye geçen belediye başkanları bir akım başlattılar. Bana kalırsa gençlik kollarına yakışacak düzeyde bir işi maalesef onlar icra ettiler. Devraldıkları belediyelerin o borçlarını, borç çuvalına her şeyi koyarak işçilerin kıdem tazminatını, müteahhitle sözleşmesi yeni başlatılmış ama henüz işe başlanmamış gelecek borçlarını dahi o çuvala koymak suretiyle, tek taraflı salt borçlar üzerinden değerlendirme yaptılar. Yetmedi belediyelerin duvarlarına bunu astılar, yetmedi sosyal medya duvarlarına astılar. Bunu maalesef yaptınız. O halde şimdi duyacaklarınıza da tahammül edeceksiniz. Biz başlatmadık, siz başlattınız. Şapkadan tavşan çıkarmayacağım. Ya da bir belediye başkanından siyasi kahraman üretmeye çalışan iletişim stratejinizin başında bulunan Necati Özkan gibi, belediyelerinizde jakuzi de aramayacağım. Sayıları ve istatistikleri verecek ve artık tanık senindir İstanbul diyeceğim" dedi.

"BORÇ KAMUNUN KAMÇISI"

Türkyılmaz, “Açıklamalarımı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tüm ilçe belediyelerinin faaliyet raporları ve denetim raporlarına yansıyan bilgileri referans alarak yapacağım. Adaletli olacağım. Sizler gibi sadece borçları açıklamak gibi hakkaniyete uygun olmayan bir yöntem benimsemeyeceğim. Borç kamunun kamçısıdır, borç kötü bir şey değildir. Hatta mevzuata göre belediyelerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yerel ihtiyaçların daha kolay sağlanabilmesi için aslında meşru ve makul bir yöntemdir. Borcun varlığı tek başına karalamak için iftira atmak için yeterli değildir. Bu borcun nereye sarf edildiği, borcun yatırıma dönüşüp dönüşmediği, bütçenizin içerisinde borcun ne kadarlık bir yer tuttuğu gibi kriterler üzerinden zulmetmiş olursunuz. Belediyelerin salt borçlarına odaklanarak bir değerlendirme değil daha çok yatırım ve borçların bütçeye oranları üzerinden bir değerlendirme yapacağım" diye konuştu.

"YATIRIMIN BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 1 BİLE DEĞİL, YÜZDE 0.99"

CHP'li belediyelerin borçlarının bütçeye oranını açıklayan Türkyılmaz, "Adalar Belediyesinin bütçesi 148 milyon 500 bin lira, borcu 128 milyon 888 bin lira. Borcun bütçeye oranı yüzde 87. Avcılar Belediyesi, 1 milyar 635 milyon lira, borcu 476 milyon lira, gerçekleşen bütçe 1 milyar 369 milyon lira, gerçekleşen yatırım 447 milyon lira, yatırımların bütçeye oranı yüzde 33. Ataşehir Belediyesi, bütçe 2 milyar 390 milyon lira, borcu 1 milyar 446 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 61. Gerçekleşen bütçesi 2 milyar 193 milyon lira, gerçekleşen yatırım 542 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 25. Bakırköy Belediyesinin, bütçesinin 1 milyar 220 milyon lira, borcunun 860 milyon lira, borcun bütçeye oranının yüzde 70. Beylikdüzü Belediyesi, bütçe 2 milyar 90 milyon lira, borcu 1 milyar 593 milyon lira, bütçesinin yüzde 76'sı borçtan oluşuyor. Gerçekleşen bütçesi 1 milyar 825 milyon lira, gerçekleşen yatırım 423 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı ise yüzde 23. Büyükçekmece Belediyesi, 1 milyar 982 milyon lira, borcu 720 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 36, gerçekleşen bütçe 1 milyar 851 milyon, gerçekleşen yatırım 381 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 21, Esenyurt Belediyesi, bütçesi 3 milyar 951 milyon lira, borcu 2 milyar 14 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 51, gerçekleşen bütçesi 3 milyar 846 milyon lira, gerçekleşen yatırım 1 milyar 693 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 44. Kadıköy Belediyesi, bütçesi 3 milyar 70 milyon lira, borcu 2 milyar 6 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 65, gerçekleşen bütçe 2 milyar 801 milyon lira, gerçekleşen yatırım 522 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 19. Kartal Belediyesi, bütçe 2 milyar 550 milyon lira, borcu 1 milyar 710 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 67. Gerçekleşen bütçe 2 milyar 159 milyon lira, gerçekleşen yatırım 365 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı maalesef yüzde 17. Küçükçekmece, bütçesi 2 milyar 850 milyon lira, borcu 1 milyar 163 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 41, gerçekleşen bütçe 2 milyar 838 milyon lira, gerçekleşen yatırım 511 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 18. Maltepe, bütçesi 2 milyar 442 milyon lira, borcu 1 milyar 288 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 53. Gerçekleşen bütçe 2 milyar 309 milyon lira, gerçekleşen yatırım 744 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 32. Sarıyer, bütçe 2 milyar 206 milyon lira, borcu 1 milyar 630 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 74. Gerçekleşen bütçe 2 milyar 104 milyon lira, gerçekleşen yatırım 142 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 7. Şişli, bütçesi 2 milyar 100 milyon lira, borcu 2 milyar 460 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 117. Gerçekleşen bütçe 2 milyar 74 milyon lira, gerçekleşen yatırım 162 milyon lira, yatırımın bütçeye oranı yüzde 8. Beşiktaş Belediyesi’nin bütçesi 2 milyar 231 milyon lira borcu 2 milyar 55 milyon lira, borcun bütçeye oranı yüzde 92. Yatırıma bakıyoruz. Gerçekleşen bütçe 2 milyar 180 milyon lira, gerçekleşen yatırım 21 milyon lira. Yatırımın bütçeye oranı yüzde 1 bile değil, yüzde 0.99" dedi.

"JAKUZİYİ YANLIŞ YERDE ARADINIZ"

Sunumunun devamında AKP'li belediyeler ile CHP'li belediyeler arasındaki performans mukayesesi yaptıklarını belirten Türkyılmaz, "2023 yılı sonu itibarıyla AK Parti'de borcun bütçeye oranı yüzde 35,38, CHP'de tam iki katı yüzde 63,34. Yatırım oranlarına baktığımızda yatırımın bütçeye oranı AK Partili 25 belediyede yüzde 27,62, CHP'li belediyelerde yüzde 21,49. Borçları bütçe oranına en yüksek 5 belediyenin Şişli, Beşiktaş, Adalar, Beylikdüzü ve Sancaktepe. Sancaktepe Belediyesinin 2023 yılında yapmış olduğu yatırım, 11 CHP'li belediyeden çok daha fazlası. Jakuziyi yanlış yerde aradınız" diye konuştu.

İBB BORCUNU KÜRSÜYE ASTI

Türkyılmaz, "İBB'nin 2014-2019 yılları arasındaki AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı yüzde 87,20. 2019-2024 CHP döneminde yüzde 148,49. Neredeyse iki katı. Bu konuda Şişli'yi bile geçmiş büyükşehir belediyesi. Yatırımın bütçeye ortalama oranı 2014-2019 AK Parti döneminde yüzde 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 arasında CHP'li İBB yönetiminde yüzde 38'lik bir yatırım yapılmış. Özellikle 2023 yılında 57 milyarlık yatırım planlanmış fakat 48 milyar gerçekleştirilmiş. Bu arada, rakamla İETT filosunun neredeyse yarısını yenileme imkanınız var. AK Parti'li belediyeler, açık ara CHP'li belediyelerden çok daha iyi hizmet vermişler. Ben kendilerini bu vesileyle alkışlamak istiyorum. Bizler sandıktan çıkan mesajın farkındayız. Muhasebemizi yapıyoruz, eksiklerimizi, kusurlarımızı tespit ediyoruz. Emin olun bundan sonraki süreçte de inşallah toparlanarak 2028 ve 2029 seçimlerine gümbür gümbür hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, konuşmasının sonunda, İBB'nin borcunun yazılı olduğu dövizi, konuşma kürsüsüne astı.