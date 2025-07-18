AKP’li isim CHP’ye geçti! Hukuksuzluğa dayanamadı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve ev hapsine alınmasının ardından, Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi yapıldı.

CHP Meclis Üyesi Ufuk Bayır, 22 oy alarak Başkan Vekili seçilirken AKP'li Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, partisinden ayrılarak CHP’ye katıldığını duyurdu.

"TUTDERE’YE VURULAN PRANGA ADIYAMAN’A VURULMUŞTUR"

Kazım Tanrıverdi, CHP’ye geçişini "Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere’ye vurulan pranga Adıyaman’a vurulmuş olarak görüyorum. O nedenle onun yanındayım ve onun emaneti olan Ufuk Bayır’ın yanındayım" ifadeleri ile duyurdu.

Kazım Tanrıverdi (Ortada)

Geçtiğimiz hafta, Yeniden Refah Partisi grubundan Halil İzci’nin de CHP’ye katılmasıyla, CHP Meclis Grubu’nun sayısı 22’ye yükseldi.

Adıyaman'da başkanvekili belli oldu!