AKP’li isim CHP’ye katıldı! "Bu duruma seyirci kalamam" diyerek açıkladı...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Bülent Can Mart, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Mart'ın rozetini CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin taktı.

Osmaniye" nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediye Meclisi'nin Ak Partili üyesi Bülent Can Mart, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Mart, konuyla ilgili "Türkiye olağanüstü bir süreçten geçerken, bu duruma seyirci kalmamak adına AKP'den istifa etmiş bulunuyorum. Bundan sonraki siyasi mücadeleyi baba ocağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak daha güzel bir Türkiye için mücadele edeceğim. İktidar yürüyüşünde emek ve alın teri dökmek için baba ocağındayım. Tüm yoldaşlara selam olsun” dedi.

Bülent Can Mart’ın rozetini, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer taktı.