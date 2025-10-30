Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 29 Ekim resepsiyonu dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Düzenlenen resepsiyona Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun katılması dikkat çekerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim resepsiyonuna ve gün boyunca düzenlenen törenlere katılmadı.

Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması gündem olmuş, bunun bir kriz olduğu kulis bilgisi olarak haberlere yansımıştı.

AKP'Lİ TAYYAR, 'MHP'NİN SESSİZ KÜLLİYE BOYKOTU' DEDİ

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tayyar, Bahçeli’nin resepsiyona katılmamasının sebebinin AKP’ye karşı bir boykot olduğunu açıkça ifade etti. Öte yandan ilk kez bir AKP'li isim Bahçeli'nin resepsiyona katılmamasının bir boykot olduğunu açıkça kabul etti.

Tayyar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“MHP’nin sessiz külliye boykotu, cumhur ittifakı fay hattındaki birikmiş enerjiyi kademeli boşaltarak büyük bir yıkımı önlemek için fırsat olabilir.

Belki küçük bir molaya, biraz duraksayıp nefes almaya, yakın geçmişi muhasebeleştirip güven tazelemeye ihtiyaç var.

Zira, Devlet Bey’in de MHP yönetiminin de keyfini kaçıran Kıbrıs’tan çözüm sürecine, atamalardan İstanbul soruşturmalarına kadar olaylar dizisi hayli kabarık.

Devlet nizamına uymayan bir paralel yapının oluştuğunu ve siyasetin rotasını belirlediğini düşünüyorlar.

Naçizane, kişisel olarak katıldığım/katılmadığım tarafları var ama siyaset kurumunun kendi gündemine hükmedemediğini düşünenlerdenim.

Misal.

Türkiye her sabah bir operasyonla uyanırken, hükümet, yüzyılın konut projesi gibi önceliklerini pozitif gündemde tutamıyor.

Oysa, iktidar, oluşturulan gündemin rüzgârına kapılmak yerine, kendi oluşturduğu gündemin rüzgarıyla sağı solu sarsmalıydı.

Özetle.

Siyaset kurumu, iç ihtilafları giderip dizginleri eline almalıdır.”