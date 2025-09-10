AKP’li isim Erdoğan’ın seçim planını sızdırdı! Ankara siyasetinde bu konuşuluyor...

CHP üzerinde son yaşanan gelişmelerin ardından açılım tiyatrosuna ne olacağı bilinmiyor. Ancak komisyonun bıçak sırtında olduğu Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Nefes yazarı Nuray Babacan’a konuşan AKP’li siyasiler, Erdoğan’ın seçim planını sızdırdı. AKP’li siyasetçiler, “Erdoğan, sürece inansa da asıl olarak kendisine seçim kazandıracağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

TİYATRO KOMİSYONUNDA RAHATSIZLIK ARTIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan açılım tiyatrosu son olarak Meclis’e taşınmıştı. DEM’lilerin komisyonun bebek katili Öcalan ile görüşmesini istedi. Pek çok siyasi parti ise bu duruma karşı çıkarken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin de aynı şekilde silah bırakmasını bekliyor. Tam süreç tıkanmışken CHP üzerinde yargı baskısı artınca komisyonda yer alan üyeler bundan rahatsız olduğunu Ankara kulislerinde dillendiriyor.

ERDOĞAN’IN SEÇİM PLANI

Süreçte bu durum yaşanırken, Nefes yazarı Nuray Babacan’a konuşan AKP’li isim, Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Babacan’a konuşan AKP’li isim şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sürece inansa da asıl olarak kendisine seçim kazandıracağını düşünüyor. Çalışmalar amacına ulaşırsa, DEM’in üzerindeki örgüt baskısı kalkar, yeni Kürt hareketler oluşur. DEM’in içindeki sol görüşlüler bir süre sonra ayrışabilir. Kürtlerin birden fazla temsilcisinin olması iktidarın da işine gelir…”

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI İÇİN 2 YOL VAR

3 dönem kuralına takılan Erdoğan’ın aday olması için oy çokluğu ile ya Anayasa değişikliği gerekiyor ya da erken seçim kararı alınması gerekiyor. Erdoğan ise seçimlerin zamanında yapılacağını söylerken tek çözüm 360 vekil çoğunluğunu istiyor.