AKP'li isim erken seçim tarihi verdi. Özgür Özel'e meydan okudu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isim erken seçim tarihi verdi. Özgür Özel'e meydan okudu!

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, katıldığı programda, erken seçim için tarih verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Elitaş, "Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin erken seçim çağrıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlerin 2028 yerine 2027 yılındayapılabileceğini ifade eden Elitaş, CHP liderlerini sert şekilde eleştirdi.

Elitaş, CHP'nin 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay vermesi durumunda seçimlerin, 2027 Kasım ayında yapılabileceğini belirtti.

ELİTAŞ’TAN ÖZGÜR ÖZEL’E HODRİ MEYDAN!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da açıklamalarda bulunan Elitaş, "Özgür Özel, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir lider olmak istiyorum' diyor. Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.

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