AKP'li isim hayatını kaybetti!

Aydın- Denizli karayolu Sultanhisar ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Nazilli'den Aydın yönüne gitmekte olan AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder idaresindeki 09 ER 264 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

AKP AYDIN İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Önder otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Önder, ilk müdahalenin ardından Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.