AKP’li isim İmamoğlu’nun içeride olmasının kimin kararı olduğunu açıkladı

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye benzetti.

Birinci, CHP yönetimine “çöküldüğünü” öne sürerek, soruşturmanın siyasi boyutuna vurgu yaptı. Öte yandan İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasını eleştirenleri “kötü niyetli” olarak değerlendirdi.

Birinci açıklamasında, “İBB yargılaması temelde yolsuzlukla ilgilidir. Ancak elbette bu bir devlet kararıdır. Ekrem bir Zelenski projesidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alan Birinci, “Özgür Özel, Ekrem'in firma çalışanı gibidir” dedi. Yolsuzluk iddialarının siyasi boyutu olduğunu savunan Birinci, şu ifadeleri kullandı:

“Para marjı o kadar büyüktür ki, Türkiye ekonomisi açısından önemlidir. Yetim hakkıdır. Bazı hadiseler yolsuzluk değil, adeta kasa patlatma şeklinde icra edilmiş en adi suçlardandır.”

Birinci, “yolsuzluk iddialarıyla CHP yönetimine çöküldüğünü” iddia etti:

“Bu iğrenç para ile siyaset dizayn edilmiştir. CHP yönetimine çökülmüştür. CHP ele geçirilmiştir.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasını eleştirenlere ise “kötü niyetli” ifadesini kullanan Birinci, kurultaya yönelik de şu değerlendirmede bulundu:

“Bu yalın gerçekler ortada olmasına rağmen, her kim/kimler, Ekrem'in tutuklu yargılanmasını Türkiye aleyhine değerlendiriyorsa kötü niyetlidirler. Her kim/kimler, şaibeli Kurultayı ak/pak görüyor ve gösteriyorsa onlar da kötü niyetlidirler. Maksadım, tıpkı babamın hasta yatağında, kendisini ziyaret eden, dünyamızda Emirül Müminin olan Büyük Lider’e dediği gibidir: ‘Ne olur, bir gün daha fazla iktidarda kalın!’”