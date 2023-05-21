AKP'li isim Kılıçdaroğlu ile ilgili yalan paylaşımlar yaptı

14 Mayıs seçimlerinde sonuçlanamayan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ile gözler 28 Mayıs'ta yapılacak seçime çevrildi.
İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nı terörle ilişkilendirmeye dayalı propaganda çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İBB Meclis Üyesi AKP'li Erdem Kertişçi, photoshoplu görseller üretip paylaşarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Paylaştığı görsellerde Kertişçi "Demirtaş çı-ka-cak" ve "YPG terör örgütü de-ğil-dir" yazılıydı.
Sosyal medya kullanıcıları, yalan paylaşım yapan AKP'li Kertişçi'ye tepki gösterdi.
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