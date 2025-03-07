AKP'li isim Maydonoz Döner'e kayyum olarak atandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesi ile Maydonoz Döner'e operasyon düzenlediğini duyurmuştu. Aralarında 10 kamu personelinin de olduğu 353 şüpheli yakalandığı bildirilmişti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse, Maydonoz Döner’e kayyum olarak atandı.

Kağıthane Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Karaköse’nin görevlendirmesi 4 Mart’ta yapıldı.

Karaköse, “Bana henüz böyle bir bilgi gelmedi. Böyle bir görevi beklemiyordum açıkçası” dedi.

MAYDONOZ DÖNER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şirkete kayyum atandıktan sonra firmadan şu açıklama gelmişti:

"TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."