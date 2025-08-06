AKP'li isim o paylaşımı görünce deliye döndü: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isim o paylaşımı görünce deliye döndü: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum

AKP'li Mustafa Varank, sosyal medyada bir kullanıcının kendisine yönelik "Sayın Varank, 61.166 not ortalamasıyla ODTÜ’ye girmeyi nasıl başardınız? Anlatırsanız dinleriz?" paylaşımı sonrası adeta küplere bindi.

Sahte diploma skandalına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada bir kullanıcı AKP'li Varank'ın diplomasının sahte olabileceğini öne süren dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Varank ise kullanıcının bunu ispatlaması durumunda siyasi hayatını bitireceğini söyledi.

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AKP'li Varank'ın paylaşımı şu şekilde:

"SANA SİYASİ HAYATIMI BİTİRME FIRSATI SUNUYORUM"

"Ortaöğretim Başarı Puanı ile not ortalaması farkını bilmeyen, “Kendine Muhabir” denilen bu zır cahile sesleniyorum: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum. Kameranı, mikrofonunu al gel; ben sana diplomadaki not ortalamamı göstereceğim.

AKP’li vekil sahte diploma skandalını bu sözlerle savundu!AKP’li vekil sahte diploma skandalını bu sözlerle savundu!

Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı’na sunacaksın. Var mısın?"

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