AKP’li isim Öcalan’ı barış elçisi ilan etti. PKK'lı Remzi Kartal ile yemek yemişti

Terör örgütü PKK mensubu Remzi Kartal'la yemek yiyen AKP'li Hüseyin Yayman geçtiğimiz günlerde Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirerek "Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası" kitabını hediye etmişti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ OLARAK MI ANILACAK? TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİNİ Mİ SAVUNACAK?"

AKP'li Yayman bugün mecliste gerçekleştirdiği basın toplantısında, Bahçeli'den sonra adım atma sırasının İmralı (Öcalan) ve DEM Parti'de olduğunu ifade ederek şunları söyledi,

"Adım atma sırası DEM Parti’dedir ve İmralı’dadır. İmralı tarihsel olarak şöyle bir ikilemle karşı karşıyadır. Türklerle Kürtlerin 1000* yıllık kardeşliğini zehirleyen ve dünyanın en büyük terör örgütünün lideri olarak mı anılmak ve tarihe geçmek ya da Türklerle Kürtlerin kardeşliğini canı pahasına savunarak ve bu meselede tarihsel sorumluluğunu yerine getirmek suretiyle mi tarihe geçecektir"

NE OLMUŞTU?

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yıllar önce terör örgütü PKK’lı Remzi Kartal ile görüştüğü gerekçesi ile tutuklandı. Ancak AKP'li Hüseyin Yayman'ın terör örgütü PKK mensubu Remzi Kartal'la yemek yediği ortaya çıktı.

Kasım ayının başında yapılan TBMM Genel Kurulu Toplantısı'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile PKK'lı Remzi Kartal'ın yemek yediğini hatırlatarak "Belediye Başkanımız Ahmet Özer, terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Yayman burada Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi?" diye tepki göstermişti.