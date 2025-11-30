İktidarın İmralı süreci adımları devam ediyor. AKP'li Şamil Tayyar TV100'de katıldığı canlı yayında gazeteci Talat Atilla'nın sorularını yanıtladı. Tayyar, vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ın 21 Kasım'da (2025) heyet ile yaptığı görüşmede, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylediğini duyurdu.

Tayyar, DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in de konuyla ilgili 'darbe mekaniği işler' dediğini hatırlattı.

Tayyar'ın açıklamaları şöyle

"Darbe meselesi benim bildiğim daha önceki görüşmede geçen bir mevzu. Son görüşmede Gülistan Koçyiğit de anlatıyor ya 'darbe mekaniği işler' diye. Orada biraz daha açıyor konuyu. Devlet bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Süreç başarılı olmazsa MHP için de Devlet beye de darbe olacağını söylüyor. Türkiye için de Bahçeli içinde... Bahçeli ismi şimdiye kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet beye darbe yapılacağı söylüyor"