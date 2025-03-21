AKP'li isim protestoculara gözdağı verdi! "Bir emrinize bakarız"

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AKP'li isim protestoculara gözdağı verdi! "Bir emrinize bakarız"

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki için sokaklara dökülen yüzbinlerce vatandaşa karşı gözdağı veren bir paylaşım yaptı.

Mücahit Birinci, yaptığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından Mücahit Birinci'nin ne demek istediğine yönelik çok sayıda tepki paylaşımı geldi.

Çok sayıda tepki alan Mücahit Birinci bu kez "Çok rahatsız olanlar, hoplayanlar olmuş. O zaman tekrar edeyim: Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız!" diyen bir paylaşım daha yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler giderek artarken Saraçhane'de hareketli günler yaşanıyor.

Birçok kentte vatandaşlar sokağa dökülerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, iki ilçe belediye başkanın, İsmail Saymaz, Ercan Saatçi gibi tanınmış isimler dahil olmak üzere çok sayıda ismin gözaltına alınmasını protesto ediyor.

Hatta zaman zaman polis protestoculara müdahalede bulunuyor.

Mücahit Birinci, yaptığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız" paylaşımından sonra ardı ardına paylaşımlar yapmaya devam etti.

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