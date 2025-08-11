AKP’li isim şiddeti övdü: Ellerine sağlık

İstanbul Bahçelievler’de bir kadının giyimi nedeniyle saldırıya uğramasına AKP Kocaeli Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Mehmet Acar’dan övgü geldi. Acar, “Ablamızın ellerine sağlık...” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ İSİM SALDIRIYI ÖVDÜ

Olay İstanbul Bahçelievler’de gerçekleşti. Bir kadın, diğer kadının giyimi nedeniyle saldırmıştı. Saldırı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. AKP Kocaeli Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Mehmet Acar ise saldırıyı övdü.

“ABLAMIZIN ELLERİNE SAĞLIK”

AKP’li Mehmet Acar, saldırıya uğrayan kadın yerine saldırıyı yapan kadının saldırısını tebrik ederek şunları dile getirdi:

“Ablamızın ellerine sağlık...Teşhircilik Suçtur... Çoluk çocuğumuz var bu şekilde kamusal alanda gezemezsiniz... Ama suçun cezası devlet tarafından verilmeli...

Şortla, mini etekle, vucud hatlarını belli eden daracık taytlarla ve göğüs dekolteleriyle kamuya ait yani halk içinde, sokakta, toplu taşım araçlarında dolaşmak suç olmalı ve bu suçu işleyenler çocuk istismarından yargılanmalıdır...”